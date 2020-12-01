"اليويفا" يكشف قائمة اللاعبين المرشحين للتشكيلة المثالية لعام 2020

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الـ"يويفا"، اليوم الثلاثاء، عن قائمة اللاعبين المرشحين لدخول تشكيلة الفريق المثالي للـ"يويفا 2020".

وضمت قائمة الترشيحات على الموقع الرسمي لـ"يويفا" 50 لاعبا من الدوريات الأوروبية الكبرى:

- في حراسة المرمى: أليسون بيكر، أنتوني لوبيز، كيلور نافاس، مانويل نوير ويان أوبلاك.

UEFA Team of the Year 2020 nominees 🌟



Goalkeepers 👇



Alisson

Lopes

Navas

Neuer

Oblak



Who's your No.1? 🧤 pic.twitter.com/9pRPgnTjdk — Goal (@goal) December 1, 2020

- في خط الدفاع: دافيد ألابا، ألكسندر أرنولد، أنخيلينيو، خوان بيرنات، ألفونسو ديفيز، ماتياس دي ليخت، ستيفان دي فري، هانز هاتيبور، جوشوا كيميتش، بريسنيل كيمبيمبي، سيرجيو راموس، أندري روبرتسون، تياغو سيلفا، دايوت أوباميانكو وفيرجيل فان دايك.



- في خط الوسط: تياغو ألكانتارا، حسام عوار، إيفر بانيجا، نيكولو باريلا، كينغسلي كومان، كيفين دي بروين، برونو فرنانديز، أليخاندرو غوميز، ليون غوريتسكا، كاي هافيرت، جوردان هندرسون، جوسيب إيليشيش، ماركينيوس، توماس مولر ومارسيل سابيتزر.

- في خط الهجوم: إيرلينغ هالاند، دي ماريا، جواو فيليكس، سيرجي جنابري، شيرو إيموبيلي، هاري كين، روبرت ليفاندوفسكي، روميلو لوكاكو، ساديو ماني، كيليان مبابي، ليونيل ميسي، نيمار دا سيلفا، كريستيانو رونالدو، محمد صلاح ورحيم سترلينغ.

UEFA Team of the Year 2020 nominees 🌟



Forwards 👇



Haaland

Di Maria

Felix

Gnabry

Immobile

Kane

Lewandowski

Lukaku

Mane

Mbappe

Messi

Neymar

Ronaldo

Salah

Sterling



Pick your attack 🤩 pic.twitter.com/Y3MAlb7aea — Goal (@goal) December 1, 2020

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المصدر: toty.uefa.com