إعلام عبري: العائلة الحاكمة في أبوظبي تستعد لشراء أسهم في فريق كرة قدم إسرائيلي

كشف تلفزيون i24news الإسرائيلي، أن رجال أعمال إماراتيين يعتزمون الاستثمار بفريق "بيتار أورشليم القدس"، المنافس في دوري الأضواء لكرة القدم في إسرائيل.

وقال المتحدث باسم فريق بيتار أورشليم القدس أن بعثة من النادي ستقوم بزيارة العاصمة الإماراتية أبوظبي نهاية الأسبوع الجاري لتوقيع اتفاق بيع أسهم من النادي لمستثمرين، هم رجال أعمال من العائلة الحاكمة الاماراتية.

وسيتم عقد مؤتمر صحفي للإعلان الرسمي عن هذه "الخطوة التاريخية" وفقا لتصريحات المتحدث باسم النادي على قناة مكان الإسرائيلية.

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وكان رئيس بلدية أورشليم القدس، موشيه ليئون، قد تحدث نهاية الأسبوع الماضي هاتفيا مع الشيخ حمد بن خليفة من دولة الامارات العربية المتحدة، وذلك في أعقاب اقتراحه باقتناء مجموعة فريق بيتار أورشليم القدس بكرة القدم، وتحدث أيضا مع مالك المجموعة، موشيه حوغيغ. وتمنى لهما النجاح في اتمام الصفقة.

وقد أكد حوغيغ بأنه تلقى عرضا رسميا من الشيخ حمد بن خليفة لشراء 49% من أسهم النادي الإسرائيلي.

وكشفت قناة كان عن توقيع موشيه حوغيغ، مالك فريق بيتار أورشليم القدس لكرة القدم، اتفاقية مع شركة دولية في دبي تمهيدا لتمثيل النادي الرياضي في صفقة متوقعة لبيع أسهمه لمندوبين عن العائلة الحاكمة في أبو ظبي.

المصدر: makan