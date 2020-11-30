فريق من الدرجة الثامنة يحقق حلما بمواجهة توتنهام في الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي

سحبت اليوم الاثنين قرعة الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وأسفرت عن مواجهة لأحد فرق دوري الدرجة الثامنة مع توتنهام هوتسبير متصدر "البريميرليغ".

وحقق نادي مارين المنتمي للدرجة الثامنة حلما بمواجهة توتنهام هوتسبير متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

في المقابل، سيستقبل أرسنال حامل اللقب منافسه نيوكاسل يونايتد.

#EmiratesFACup history made ✨@MarineAFC of the eighth tier will take on @premierleague leaders @SpursOfficial, in the competition's biggest-ever gap between two clubs in the third round 🙌 pic.twitter.com/eBYbEGcdO8 — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) November 30, 2020

ويستضيف مانشستر يونايتد الفائز باللقب 12 مرة منافسه واتفورد المنتمي للدرجة الثانية بينما يواجه ليفربول بطل الدوري الممتاز رحلة محفوفة بالمخاطر إلى أستون فيلا ساعيا للثأر لهزيمته 7-2 في الدوري الشهر الماضي.

وسيلعب مانشستر سيتي على ملعبه أمام برمنغهام سيتي بينما يستقبل تشيلسي فريق الدرجة الرابعة موركامب.

ويلعب كريستال بالاس مع ولفرهامبتون واندرارز في مواجهة بين فريقين من الدوري الممتاز.

وستقام مواجهات الدور الثالث في التاسع والعاشر من يناير المقبل.

المصدر: رويترز