تعيين أول حكم امرأة لإدارة مباراة في دوري أبطال أوروبا للرجال

ستصبح الفرنسية ستيفاني فرابارت أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للرجال عندما يستضيف يوفنتوس الإيطالي منافسه دينامو كييف الأوكراني بعد غد الأربعاء.

وأصبحت فرابارت، التي ستكمل عامها الـ37 الشهر المقبل، أول امرأة تدير مباراة بارزة في مسابقة تابعة للاتحاد الأوروبي "اليويفا" حين أدارت مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر الأوروبي في إسطنبول العام الماضي.

🆕The referee who took charge of the #FIFAWWC final in 2019 has broken new ground



🇫🇷Stephanie Frappart will become the first woman to referee a men's @ChampionsLeague game when she oversees @juventusfc🆚@DynamoKyiv on Wednesday.



Get in there, Stephanie!👏 pic.twitter.com/qOZ6eLtoNh — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 30, 2020

كما أدارت فرابارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019 بين الولايات المتحدة وهولندا، وأصبحت أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي حين لعب أميان أمام ستراسبورغ في أبريل العام الماضي.

وأدارت فرابارت أول مباراة لها في الدوري الأوروبي في أكتوبر الماضي حين استضاف ليستر سيتي الإنجليزي منافسه زوريا لوهانسك الأوكراني.

المصدر: رويترز