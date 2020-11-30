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انتخاب رئيس جديد لاتحاد ألعاب القوى الروسي

الرياضة

انتخاب رئيس جديد لاتحاد ألعاب القوى الروسي
Sputnik Григорий Сысоев
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أعلن الاتحاد الروسي لألعاب القوى خلال اجتماع له اليوم الاثنين، انتخاب بيتر إيفانوف رئيسا جديدا للاتحاد، بعد أن صوت لصالحه أغلب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد.

وصوت لصالح إيفانوف، رئيس الاتحاد الروسي للترياتلون، 56 عضوا من أصل 73، فيما صوت 10 أعضاء لصالح ميخائيل غوسيف، و7 أعضاء لصالح البطلة الأولمبية إيرينا بريفالوفا التي تم تعيينها نائبة للرئيس.

وكان الرئيس السابق للاتحاد يفغيني يورتشينكو تقدم باستقالته في الـ13 من يوليو الماضي وظل يدير الاتحاد حتى يتم انتخاب رئيس جديد.

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المصدر: rsport.ria.ru

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