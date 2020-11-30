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ريتشياردو ينتقد أسلوب تغطية حادث غروجان في البحرين

الرياضة

ريتشياردو ينتقد أسلوب تغطية حادث غروجان في البحرين
Reuters
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انتقد سائق فريق "رينو"، الأسترالي دانييل ريتشياردو، أسلوب تغطية الحادث الذي تعرض له الفرنسي رومان غروجان، في جائزة البحرين ضمن بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، أمس الأحد.

ونجا سائق فريق "هاس"، غروجان، من الموت بأعجوبة عندما انقسمت سيارته إلى نصفين واشتعلت فيها النيران واخترقت الحواجز المعدنية، بعد بدء السباق مباشرة، عقب احتكاكه بسيارة الروسي دانييل كفيات، سائق "ألفا تاور".

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وقال ريتشياردو: "أشعر بالاشمئزاز وخيبة الأمل من تصرف فورمولا 1 لقيامها بإعادة بث صور الحادث مرارا وتكرارا، وصور انشطار السيارة إلى نصفين.. لماذا يعرضون علينا هذا؟ نحن في سباق مع الوقت. وشاهدت أسرته (غروجان) كل ذلك وكذلك جميع أسرنا. هذا ظلم حقا، وليس من المتعة في شيء".

وأضاف السائق الأسترالي: "عرض الحادث بالطريقة الهوليودية ليس لطيفا. كان من الأفضل عرض ذلك في اليوم التالي وليس في نفس اليوم".

ورد متحدث باسم "فورمولا 1" على ذلك قائلا، إنهم فعلوا ذلك عملا بالإجراءات الثابتة والمعترف بها في مثل هذه المواقف، وذلك بعد تأكيد مشرفي السباق أن السائق نجا من الحادث.

وقال فريق "هاس"، إن غروجان أمضى ليلة أمس الأحد، في المستشفى بعد إصابته بحروق في اليدين.

المصدر: رويترز

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