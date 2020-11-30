 
مباشر
عاجل
قناة العالم: اغتيال فخري زادة نفذ باستخدام أسلحة إسرائيلية الصنع تم التحكم بها عبر الأقمار الصناعية

شاهد.. ابنة غريزمان تقلد رقصة والدها في مباراة أوساسونا

الرياضة

شاهد.. ابنة غريزمان تقلد رقصة والدها في مباراة أوساسونا
antogriezmann/INSTAGRAM
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p99v

نشر الفرنسي أنطوان غريزمان عبر حسابه في "إنستغرام"، شريط فيديو رائعا لابنته وهي تقلد احتفاله، بعد تسجيله هدفا لبرشلونة في شباك أوساسونا (4-0)، أمس الأحد.

وسجل غريزمان، الهدف الثاني لـ"البارسا"، في الدقيقة 42، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، مستغلا تشتيت الدفاع للكرة، وسدد على الطائر على يمين حارس أوساسونا.

وبعد احتفاله مع زملائه، توجه غريزمان لإحدى الكاميرات، حيث قام بوضع يديه على رأسه وأخرج لسانه ورقص بشكل مثير، احتفالا بتسجيله الهدف.

وعقب نهاية المواجهة، نشر غريزمان عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، فيديو لابنته ميا، وهي تقلد احتفاله بشكل رائع من داخل المنزل عندما كانت تشاهد المباراة على شاشة التلفاز.

المصدر: football24.ua

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا