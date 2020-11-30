شاهد.. ابنة غريزمان تقلد رقصة والدها في مباراة أوساسونا

نشر الفرنسي أنطوان غريزمان عبر حسابه في "إنستغرام"، شريط فيديو رائعا لابنته وهي تقلد احتفاله، بعد تسجيله هدفا لبرشلونة في شباك أوساسونا (4-0)، أمس الأحد.

وسجل غريزمان، الهدف الثاني لـ"البارسا"، في الدقيقة 42، بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء، مستغلا تشتيت الدفاع للكرة، وسدد على الطائر على يمين حارس أوساسونا.

وبعد احتفاله مع زملائه، توجه غريزمان لإحدى الكاميرات، حيث قام بوضع يديه على رأسه وأخرج لسانه ورقص بشكل مثير، احتفالا بتسجيله الهدف.

وعقب نهاية المواجهة، نشر غريزمان عبر حسابه في موقع "إنستغرام"، فيديو لابنته ميا، وهي تقلد احتفاله بشكل رائع من داخل المنزل عندما كانت تشاهد المباراة على شاشة التلفاز.

المصدر: football24.ua