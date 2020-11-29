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وفاة اللاعب السنغالي السابق بابا ديوب عن 42 عاما

الرياضة

وفاة اللاعب السنغالي السابق بابا ديوب عن 42 عاما
Reuters
لاعب وسط المنتخب السنغالي السابق، بابا بوبا ديوب
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توفي لاعب وسط المنتخب السنغالي السابق، بابا بوبا ديوب، عن 42 عاما بعد صراع طويل مع المرض، بحسب ما أعلنت وسائل إعلام محلية والاتحاد السنغالي لكرة القدم الأحد.

واشتهر ديوب في بلاده وعلى الساحة الدولية بتسجيله هدف الفوز ضد فرنسا حاملة لقب كأس العام 1998، في المباراة الافتتاحية لمونديال 2002.

ووصل المنتخب السنغالي إلى ربع نهائي البطولة حينها، قبل أن يخسر أمام تركيا.

وشملت مسيرة ديوب الاحترافية مروره بنادي لنس الفرنسي، وفولهام ووست هام يونايتد وبرمنغهام سيتي في إنكلترا.

وأكد الأمين العام للاتحاد السنغالي لكرة القدم فيكتور سيسي لوكالة "فرانس برس"، وفاة ديوب.

المصدر: "أ ف ب"

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