حادث مروع لغروجان يتسبب في توقف سباق البحرين (فيديو)

انقسمت سيارة الفرنسي رومان غروجان إلى نصفين واندلعت فيها النيران بعد اصطدامها بالحواجز ليتوقف سباق البحرين ببطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات في اللفة الأولى اليوم الأحد.

وقال متحدث باسم "فورمولا 1" إن الحادث عادل ضغط الجاذبية الأرضية 53 مرة.

وأظهرت الإعادة أن غروجان قفز فوق الحواجز ليهرب من حطام السيارة والنيران وكان يعرج أثناء اصطحابه لسيارة الإسعاف.

ووقع الحادث أثناء محاولة السائق الفرنسي التقدم على دانييل كفيات لكنه اصطدم بسيارة سائق ألفا تاوري.

المصدر: وكالات