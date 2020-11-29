الإماراتي عمير المهيري يدخل موسوعة "غينيس" مرتين في التزلج على الماء

حقق البطل الإماراتي في التزلج على الماء، عمير يوسف المهيري، رقمين قياسيين تزامنا مع اليوم العالمي لـ"غينيس للأرقام القياسية"، ليدخل موسوعة "غينيس" مرتين في نفس اليوم.

وحطم عمير المهيري، الرقم القياسي لأطول قفزة منحدر على لوح تزلج، بواقع 21 مترا، محطما الرقم القياسي السابق الذي بلغ 15 مترا، والمسجل باسم الفرنسي جيروم ماكوارت، عام 2004.

كما خطف عمير، ذو الـ23 عاما، في نفس اليوم، رقما قياسيا آخر، مسجلا باسم الرياضي الفرنسي نفسه جيروم ماكوارت، لأكثر عدد قفزات هوائية على زلاجة مائية خلال 30 ثانية، محققا 10 بالمجمل، وهو ضعف الرقم القياسي السابق الذي سجله ماكوارت عام 2005.

تجدر الإشارة إلى أن عمير المهيري، كانت بدايته مع اللعبة في سن الـ12 عاما، حينما انضم لتدريبات منتجع الفرسان الرياضي الدولي، وتطور الأمر باحترافه تلك الرياضة، وبدأت مسيرة إنجازاته الكبرى في عام 2012، حينما فاز بلقب بطولة العالم للناشئين والشباب، وأعقبها لقب بطولة العالم عام 2014 في فئة "الويك سكيت" لرياضة التزلج في المياه المفتوحة.

ويعد المهيري، صاحب الإنجازات الكبيرة، علامة فارقة ورقما صعبا في بطولة الإمارات المفتوحة للرجال للتزلج على المياه، خلال الفترة من 2012 وحتى 2020، وهو يحمل ألقابا ومراكز مهمة أخرى، منها المركز الرابع في بطولة العالم للتزلج في 2014، والخامس في بطولة العالم للتزلج في المياه المفتوحة.

المصدر: "وام"