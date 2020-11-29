نيمار ينتقد باريس سان جيرمان بعد التعثر أمام بوردو

انتقد نجم باريس سان جيرمان، البرازيلي نيمار، أداء فريقه بعد التعادل مع بوردو 2-2، مساء أمس السبت، في الجولة الـ12 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وقال نيمار لشبكة "كانال بلس" الفرنسية: "قدمنا أداء متواضعا، نعم سجلنا هدفين، لكن فاتتنا بعض التفاصيل، علينا التحسن سواء في مبارياتنا في الدوري أو دوري الأبطال".

وعن لقاء سان جيرمان المقبل ضد مانشستر يونايتد في مرحلة المجموعات لأبطال أوروبا، قال نيمار: "نعلم تماما أهمية اللقاء، فهو لا يقل أهمية عن المباراة الماضية ضد لايبزيغ، والتي لم نقدم فيها أيضا أداء مميزا".

وأكمل: "سنحاول بذل أقصى ما لدينا أمام مانشستر، لكن علينا أن نتطور ونلعب بشكل جماعي، وأن نكون منظمين بشكل أفضل، وإلا سيكون الأمر معقدا".

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ورغم تعادله مع بوردو، ما زال سان جيرمان يحافظ على صدارة الدوري الفرنسي، برصيد 25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه، فريق ليل، الذي يواجه في وقت لاحق من مساء اليوم الأحد، مضيفه سانت إيتيان.

المصدر: "كانال بلس"