1,6 مليار يورو تكلفة إضافية لتأجيل أولمبياد طوكيو

ذكرت صحيفة يابانية الأحد أن تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لمدة عام بسبب كورونا قد يكلف مبلغ 1,6 مليار يورو، يضاف إلى الميزانية الأولية البالغة 10,7 مليارات، أي بزيادة نسبتها 15%.

ونقلت صحيفة "يوميوري شيمبون" عن مصادر لم تكشفها مسؤولة عن تنظيم الدورة، أن منظمي الأولمبياد سيقرون رسميا مبلغ هذه الزيادة في منتصف ديسمبر، بعد مناقشات مع الحكومة اليابانية ومدينة طوكيو.

وتم تأجيل أكبر حدث رياضي في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد. وبات من المقرر أن يبدأ الأولمبياد الصيفي في 23 يوليو 2021.

وأدى هذا التأخير إلى تكاليف إضافية مع الحاجة إلى إجراء حجوزات جديدة وإلى تمديد عمل الطاقم المسؤول عن التنظيم.

وأثارت الموجات الجديدة من الوباء التي تؤثر على العديد من الدول شكوكا بشأن إمكانية تنظيم الأولمبياد في 2021 أيضا، لكن المنظمين يؤكدون أنه يمكن أن يجري بأمان.

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وتم حساب التكلفة البالغة 200 مليار ين (1,6 مليار يورو) التي ستضاف إلى الميزانية المقررة مبدئيا قبل الوباء وتبلغ 1350 مليار ين (حوالي 11 مليار يورو)، بناء على خفض النفقات عبر تبسيط الحدث.

وقرر المنظمون في الواقع خفض هذه النفقات بمقدار نحو 234 مليون يورو عبر تدابير توفير مثل خفض عدد التذاكر الموزعة وحجم الألعاب النارية وإلغاء حفلات استقبال للرياضيين.

لكن هذه الأرقام لا تشمل إجراءات مكافحة فيروس كورونا المخطط لها التي يأمل المنظمون في أن تغطي الحكومة اليابانية تكاليفها، حسب الصحيفة.

المصدر: "أ ف ب"