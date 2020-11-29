مدرب ليفربول يرد على غضب صلاح بعد استبداله في مباراة برايتون

قلل مدرب ليفربول، يورغن كلوب، من شأن حادثة شعور مهاجمه المصري محمد صلاح بالغضب، بعد استبداله في مباراة الفريق أمام برايتون، أمس السبت، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" عقب انتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1-1، إنه فخور بأداء فريقه خلال هذه الفترة الصعبة، في إشارة لمعاناة ليفربول من عدة غيابات في صفوفه بسبب الإصابات.

وعن تذمر صلاح أثناء مغادرته ملعب المباراة بعد استبداله، علق المدرب الألماني قائلا: "إذا كان صلاح يبتسم وهو يغادر الملعب، فحينها يكون هناك أمر غير صائب، يجب أن نكون حذرين، إنه لا يحب ذلك، لكن هذا هو الواقع".

وكان كلوب، استبدل صلاح في الدقيقة 64 من مباراة برايتون، ودخل السنغالي ساديو ماني بدلا منه، ولم يعجب هذا القرار، النجم المصري، الذي كان يرغب في مواصلة اللعب، حيث قام ببعض الإشارات التي تظهر امتعاضه وغضبه من التغيير.

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وبهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة، ليرتقي إلى صدارة جدول الترتيب مؤقتا، بينما رفع برايتون رصيده إلى 10 نقاط، في المركز الـ16.

المصدر: euro-football.ru