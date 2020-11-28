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الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يكتفي بالتعادل مع بينيفينتو بعد إراحة رونالدو

الرياضة

الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يكتفي بالتعادل مع بينيفينتو بعد إراحة رونالدو
Reuters MASSIMO PINCA
فريق يوفنتوس الايطالي
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اكتفى فريق يوفنتوس حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بالتعادل 1-1 مع مضيفه بينفينتو الوافد الجديد اليوم السبت، بعد إراحة هدافه كريستيانو رونالدو.

ومنح ألفارو موراتا التقدم لـ"يوفنتوس" في الدقيقة 21 بعد تمريرة عرضية ساحرة من فيدريكو كييزا.

لكن جايتانو لتيتسيا أدرك التعادل لصاحب الأرض في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول بتسديدة قوية، بعدما أبعد أرتور الكرة بشكل سيء لتتهيأ أمامه.

ورغم استحواذه على الكرة بعد الاستراحة لم يستطع يوفنتوس كسر صمود دفاع بينفينتو في مباراة تحولت إلى العنف وطرد موراتا في الوقت الضائع.

ويحتل يوفنتوس المركز الخامس برصيد 17 نقطة من تسع مباريات، متأخرا بثلاث نقاط عن ميلان المتصدر، الذي يستضيف فيورنتينا غدا الأحد.

ويقع بينفينتو في وسط الترتيب بعشر نقاط.

 

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المصدر: "رويترز"

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