الدوري الفرنسي.. مرسيليا يتقدم بعد الفوز على نانت

واصل فريق "أولمبيك مرسيليا" مستواه المتذبذب، وفاز 3-1 على "نانت" ليتقدم إلى المركز الثالث في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد 3 أيام من الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا.

ويملك "مرسيليا" الذي خسر مبارياته الأربع في دوري الأبطال دون أن يسجل أي هدف، 21 نقطة من عشر مباريات، ويتأخر بثلاث نقاط عن "باريس سان جيرمان" المتصدر الذي خاض 11 مباراة.

وسجل فلوريان توفين وديميتري باييه وداريو بينيديتو لفريق المدرب أندريه فيلاس - بواش.

ولم يلعب مرسيليا في الدوري منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بعد تأجيل مباراتين بسبب اكتشاف إصابات بفيروس كورونا في صفوف المنافسين.

ويأتي نانت، الذي سجل بواسطة لودوفيك بلاس، في المركز 14 برصيد 13 نقطة من 12 مباراة.

المصدر: "رويترز"