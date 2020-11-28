"فورمولا 1".. فرستابن يتفوق في آخر تجارب سباق البحرين الحرة

تفوق الهولندي ماكس فرستابن، سائق "رد بول" على الجميع في جولة التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لسباق جائزة البحرين الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات "فورمولا 1" للسيارات، اليوم السبت.

وقطع فرستابن، مضمار حلبة "الصخير"، البالغ طوله 5.4 كيلومتر، في دقيقة واحدة و28.355 ثانية، متفوقا بفارق 0.263 ثانية على بطل العالم سبع مرات، البريطاني لويس هاميلتون، سائق "مرسيدس".

واحتل الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق "مرسيدس" الثاني، المركز الثالث، متخلفا بفارق 0.366 ثانية عن صاحب الصدارة.

وقدم سائق "رد بول" الثاني، ألكسندر ألبون، القادم من تايلاند، أداء قويا، واحتل المركز الرابع، بعد استبدال هيكل سيارته عقب تعرضه لحادث كبير في الجولة الثانية أمس الجمعة.

ورغم سيطرة فريق "فيراري" على السباق في العام الماضي، لم يحقق سائقاه نتيجة طيبة هذه المرة، واحتل سائقه المخضرم الألماني سيباستيان فيتل، المركز الـ13، بينما جاء زميله شارل لوكلير القادم من موناكو، في المركز الـ15.

ويتفوق فيتل في عدد مرات الانطلاق من المركز الأول وعدد مرات الفوز بسباق البحرين على جميع سائقي البطولة.

المصدر: رويترز