أول تعليق لمدرب الأهلي بعد تتويج فريقه بدوري الأبطال

اعتبر المدرب الجنوب إفريقي، يتسو موسيماني، بعد قيادته الأهلي لإحراز لقب دوري أبطال إفريقيا، أمس الجمعة، على حساب الزمالك 2-1، أنه جاء إلى النادي المصري بهدف منحه اللقب القاري.

وقال موسيماني عقب المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "القاهرة الدولي": "حضرت لتدريب الأهلي من أجل دوري أبطال إفريقيا، وكان لابد أن نحترم الزمالك وديربي القاهرة، الأهم فيه من يفوز".

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وأضاف: "كل الاحترام لشيكابالا الذي سجل هدفا رائعا (لصالح الزمالك)، وكذلك لباتشيكو (مدرب الزمالك)، الذي لعب مباراة جيدة. كنا نلعب بروح كبيرة، وفي كرة (حسين) الشحات التي اصطدمت في القائم توقف قلبي".

وأردف المدرب، الذي نال لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى مع مياميلودي صنداونز على حساب الزمالك أيضا في 2016: "قلت للاعبي الأهلي بين الشوطين إننا لسنا على ما يرام اليوم، وعلينا الفوز بالمباراة، لأن هذا ديربي، وهذه المواجهة النهائية لدوري أبطال إفريقيا".

وختم موسيماني: "يبدأ الموسم الجديد في نهاية هذا الأسبوع، ليس لدينا حتى وقت للاستراحة. بالطبع نستمتع باللحظة، لكن علينا البدء في التحضير للكأس السوبر الإفريقي وكأس مصر".

المصدر: أ ف ب