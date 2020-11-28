 
مباشر

أول تعليق لمدرب الأهلي بعد تتويج فريقه بدوري الأبطال

الرياضة

أول تعليق لمدرب الأهلي بعد تتويج فريقه بدوري الأبطال
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p8xy

اعتبر المدرب الجنوب إفريقي، يتسو موسيماني، بعد قيادته الأهلي لإحراز لقب دوري أبطال إفريقيا، أمس الجمعة، على حساب الزمالك 2-1، أنه جاء إلى النادي المصري بهدف منحه اللقب القاري.

وقال موسيماني عقب المباراة النهائية التي احتضنها ملعب "القاهرة الدولي": "حضرت لتدريب الأهلي من أجل دوري أبطال إفريقيا، وكان لابد أن نحترم الزمالك وديربي القاهرة، الأهم فيه من يفوز".

إقرأ المزيد
شاهد.. اشتباكات واعتداءات بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك
شاهد.. اشتباكات واعتداءات بعد نهاية مباراة الأهلي والزمالك

وأضاف: "كل الاحترام لشيكابالا الذي سجل هدفا رائعا (لصالح الزمالك)، وكذلك لباتشيكو (مدرب الزمالك)، الذي لعب مباراة جيدة. كنا نلعب بروح كبيرة، وفي كرة (حسين) الشحات التي اصطدمت في القائم توقف قلبي".

وأردف المدرب، الذي نال لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه، بعد الأولى مع مياميلودي صنداونز على حساب الزمالك أيضا في 2016: "قلت للاعبي الأهلي بين الشوطين إننا لسنا على ما يرام اليوم، وعلينا الفوز بالمباراة، لأن هذا ديربي، وهذه المواجهة النهائية لدوري أبطال إفريقيا".

وختم موسيماني: "يبدأ الموسم الجديد في نهاية هذا الأسبوع، ليس لدينا حتى وقت للاستراحة. بالطبع نستمتع باللحظة، لكن علينا البدء في التحضير للكأس السوبر الإفريقي وكأس مصر".

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا