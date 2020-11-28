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كلوب يتحدث عن أول وآخر لقاء له مع الراحل مارادونا

الرياضة

كلوب يتحدث عن أول وآخر لقاء له مع الراحل مارادونا
Reuters
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تحدث مدرب نادي ليفربول، الألماني يورغن كلوب، عن رأيه حول الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، وعن لقائهما في إحدى المرات.

وقال كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "BBC": "مارادونا هو أفضل لاعب في حياتي (حينما كنت لاعبا). ربما الآن هذا ليس صحيحا تماما، لأنني شاهدت مباريات عدة لكريستيانو رونالدو، وليونيل ميسي. خلال مسيرتي الكروية كلاعب، كان مارادونا لاعبا مذهلا".

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وتابع كلوب: "أعتقد أن حياته تظهر كيف يمكن أن تكون الحياة ممتعة وصعبة كلاعب من الطراز العالمي. لقد التقيت مارادونا مرة واحدة فقط، بالنسبة للاعب في مستواي (حينها)، كان لقاء مارادونا مثل لقاء بابا الفاتيكان".

وتوفي مارادونا، يوم الأربعاء، عن عمر 60 عاما في منزله بضواحي بوينس آيرس، إثر إصابته بقصور حاد في القلب.

المصدر: matchtv.ru

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