كم استغرق وصول سيارة الإسعاف لمنزل مارادونا بعد تعرضه لنوبة قلبية؟

احتاجت سيارة الإسعاف إلى 11 دقيقة فقط للوصول إلى منزل أسطورة كرة القدم الراحل دييغو مارادونا، الأربعاء الماضي، بعد تعرضه لنوبة قلبية، وفقا لمصدر قضائي اطلع على ملف التحقيق.

وأكد المصدر القضائي لشبكة CNN الجمعة، أن "سيارة الإسعاف استغرقت 11 دقيقة للوصول. إذ تم استدعاؤها الساعة 12:17 مساء ووصلت الساعة 12:28 مساء".

ويأتي ذلك بعد الانتقادات والدعوى التي رفعها محامي مارادونا وادعى فيها بأن سيارة الإسعاف استغرقت 30 دقيقة للوصول إلى مكان الحادث.

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وكان ماتياس مورلا، محامي دييغو مارادونا، قد انتقد طول المدة، وأعرب في بيان الخميس عن إحباطه من أن "سيارة الإسعاف استغرقت أكثر من نصف ساعة للوصول"، ووصف الاستجابة الطبية الطارئة التي تلقاها مارادونا بـ "البلاهة الإجرامية" الأربعاء.

وقال المحامي مورلا أيضا إنه وجد ما "لا يمكن تفسيره" كيف أنه في اليوم السابق لوفاة مارادونا، "لم يحضر إلى صديقي لمدة 12 ساعة ولم يشرف عليه أي أخصائي صحي". على الرغم من خضوع مارادونا لعملية جراحية لإزالة جلطة دموية في دماغه قبل بضعة أسابيع.

وكان قد أعلن عن وفاة النجم الأرجنتيني السابق عن عمر ناهز 60 عاما، في منزله بضواحي بوينس آيرس، إثر إصابته بقصور حاد في القلب، تاركا خلفه مسيرة طويلة وإرثا كرويا عظيما.

المصدر: rsport.ria.ru