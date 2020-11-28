قميص مارادونا الذي سجل به أشهر أهدافه.. من يمتلكه وكم سعره؟

قدر خبير القطع التذكارية الرياضية السعر المحتمل للقميص الذي لعب به النجم الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا في مباراة كأس العالم عام 1986 ضد انجلترا، حيث سجل اثنين من أشهر أهدافه.

وقال الخبير ديفيد أمرمان، العامل بمزاد "غولدين" في نيوجيرسي بالولايات المتحدة، في حديث لـ "رويترز" إنه "من الصعب جدا تقييم سعر قميص "اليد الإلهية"، لكنني أعرف أن مالكه درس بيعه مقابل مليوني دولار".

وأضاف الخبير أن هذه ليست إلا ترجيحات، إذ أن الأسعار في كرة القدم قد ارتفعت.

ويدور الحديث عن القميص الذي كان يلعب به دييغو مارادونا في مباراة منتخب الأرجنتين ضد نظيره الإنجليزي في دور الربع نهائي من كأس العالم 1986 في المكسيك، والتي فاز فيها فريق الأرجنتين بـ 2-1.

وسجل مارادونا هدفي فريقه في تلك المباراة، وأصبح الاثنان هدفين تاريخيين ومن أشهر أهداف النجم الأرجنتيني، حيث سجل أولهما باليد بطريقة مخالفة للقواعد، وقال في وقت لاحق إنه سجله بـ "اليد الإلهية".

وأصبح هدفه الثاني من أجمل الأهداف في تاريخ كأس العالم، حيث سجله مارادونا بعد مراوغة خرافية لـ 60 مترا، تغلب خلالها على نصف الفريق الانجليزي. واختاره المشجعون "هدف القرن" في التصويت على موقع الفيفا في عام 2002.

أين القميص التاريخي ومن يمتلكه؟

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والقميص الذي لعب به مارادونا في تلك المباراة موجود حاليا في متحف انجلترا الوطني لكرة القدم في مانشستر.

ويعود القميص للاعب الانجليزي الدولي السابق ستيف هودج، الذي شارك في تلك المباراة، وتبادل القمصان مع دييغو مارادونا بعد انتهائها.

يذكر أن دييغو مارادونا توفي في 25 نوفمبر الجاري في الأرجنتين عن عمر 60 عاما.

المصدر: رويترز