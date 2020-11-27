شاهد.. نجم توتنهام يسجل أحد أفضل الأهداف في هذا الموسم

شهدت مباريات الجولة الرابعة من الدوري الأوروبي لكرة القدم، تسجيل واحد من أجمل الأهداف في هذا الموسم، وكان بقدم هاري وينكس، خلال لقاء فريقه توتنهام ولودوجوريتس، أمس الخميس.

وسجل وينكس صاحب الـ24 عاما، الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 62، بعدما سدد كرة ساقطة من قرب وسط الملعب، لتمر من فوق حارس لودوجوريتس، وتصطدم بالعارضة قبل أن تسكن الشباك.

Iniesta couldn't have scored this goal. Regardless of intent, it's still one of the best goals of the season for Tottenham. Harry Winks v Ludogorets. pic.twitter.com/fxZLXpZLSk — McLean (@spursmaca) November 27, 2020

وانتهت المباراة بفوز توتنهام برباعية نظيفة.

وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني في المجموعة العاشرة، خلف المتصدر رويال أنتويرب، الذي يملك في رصيده تسع نقاط أيضا، لكنه يتفوق على توتنهام في المواجهات المباشرة، بينما يتذيل لودوجوريتس الترتيب دون نقاط.

المصدر: مواقع التواصل