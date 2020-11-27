بواش يطالب الـ"فيفا" بحظر ارتداء القميص رقم 10 في كل المسابقات (فيديو)

اقترح مدرب مارسيليا، البرتغالي أندريه فيلاش بواش، سحب القميص رقم 10، وطلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حظر ارتداء هذا الرقم في كل المسابقات، تكريما للراحل دييغو مارادونا.

وقال بواش في تصريحات نقلها موقع "Football Daily": "أود لو أن الفيفا يحظر ارتداء القميص رقم 10 في كل المسابقات، أعتقد أنه سيكون ذلك أفضل طريقة ممكنة لتكريم دييغو أرماندو مارادونا الذي ترك أثرا كبيرا في اللعبة".

🗣"I would like FIFA to withdraw the number 10 from all competitions, I think it is the best tribute"



Andre Villas-Boas believes the number 10 shirt in football should be retired for Diego Maradona pic.twitter.com/WSTNBOBPR7 — Football Daily (@footballdaily) November 26, 2020

واشتهر مارادونا بحمله القميص رقم 10 عندما كان لاعبا، سواء في الأندية التي مثلها، على غرار برشلونة ونابولي، أو مع المنتخب الأرجنتيني.

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يذكر أن نادي نابولي، الذي لعب له مارادونا بين العامين 1984 و1991، حظر قبل فترة طويلة ارتداء لاعبيه القميص رقم 10.

المصدر: "Football Daily"



