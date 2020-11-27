ثنائية فينيسيوس تقود توتنهام لسحق لودوجوريتس (فيديو)
افتتح كارلوس فينيسيوس سجله التهديفي مع توتنهام، بإحراز ثنائية في الشوط الأول، ليقود فريقه للفوز 4- 0 على لودوجوريتس في المجموعة العاشرة بالدوري الأوروبي لكرة القدم، أمس الخميس.
ومنح المهاجم البرازيلي، البالغ عمره 25 عاما، التقدم لتوتنهام بعد 16 دقيقة، بعدما اصطدمت تمريرة ديلي آلي إلى غاريث بيل بأحد لاعبي لودوجوريتس، لتتهيأ أمام اللاعب البرازيلي.
🎥 |— عالم توتنهام 🎥 (@spurs_vid) November 26, 2020
هدف كارلوس فينيسيوس pic.twitter.com/seDPP4C87f
وسيطر توتنهام تماما وساهم آلي في الهدف الثاني بتمريرة إلى فينيسيوس، في الدقيقة 34.
🎥 |— عالم توتنهام 🎥 (@spurs_vid) November 26, 2020
توتنهام 2 × 0 لودوغوريتس |
هدف كارلوس فينيسيوس الثاااني .. pic.twitter.com/VODXeNM4oH
وبعد مرور ساعة من اللعب، تلقى هاري ينكس كرة وأطلق تسديدة من 50 مترا مرت فوق حارس لودوجوريتس إلى داخل الشباك.
🎥 |— عالم توتنهام 🎥 (@spurs_vid) November 26, 2020
توتنهام 3 × 0 لودوغوريتس |
هاااري وينكس يسجل هدف عاااالمي 🎥😳😱😍😍
(وينكس مايدري شلون دخلت هههه) pic.twitter.com/ZHjfYz9dGc
وصنع فينيسيوس الهدف الرابع لمواطنه البرازيلي لوكاس مورا، في الدقيقة 73.
🎥 |— عالم توتنهام 🎥 (@spurs_vid) November 26, 2020
توتنهام 4 × 0 لودوغوريتس |
هدف لوكاس مورا 👏.pic.twitter.com/XDh0nJsPZC
وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، خلف المتصدر رويال أنتويرب، الذي يملك في رصيده تسع نقاط أيضا، لكنه يتفوق على توتنهام في المواجهات المباشرة، بينما يتذيل لودوجوريتس الترتيب دون نقاط.
المصدر: وكالات