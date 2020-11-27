ثنائية فينيسيوس تقود توتنهام لسحق لودوجوريتس (فيديو)

افتتح كارلوس فينيسيوس سجله التهديفي مع توتنهام، بإحراز ثنائية في الشوط الأول، ليقود فريقه للفوز 4- 0 على لودوجوريتس في المجموعة العاشرة بالدوري الأوروبي لكرة القدم، أمس الخميس.

ومنح المهاجم البرازيلي، البالغ عمره 25 عاما، التقدم لتوتنهام بعد 16 دقيقة، بعدما اصطدمت تمريرة ديلي آلي إلى غاريث بيل بأحد لاعبي لودوجوريتس، لتتهيأ أمام اللاعب البرازيلي.

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هدف كارلوس فينيسيوس pic.twitter.com/seDPP4C87f — عالم توتنهام 🎥 (@spurs_vid) November 26, 2020

وسيطر توتنهام تماما وساهم آلي في الهدف الثاني بتمريرة إلى فينيسيوس، في الدقيقة 34.

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توتنهام 2 × 0 لودوغوريتس |

هدف كارلوس فينيسيوس الثاااني .. pic.twitter.com/VODXeNM4oH — عالم توتنهام 🎥 (@spurs_vid) November 26, 2020

وبعد مرور ساعة من اللعب، تلقى هاري ينكس كرة وأطلق تسديدة من 50 مترا مرت فوق حارس لودوجوريتس إلى داخل الشباك.

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توتنهام 3 × 0 لودوغوريتس |

هاااري وينكس يسجل هدف عاااالمي 🎥😳😱😍😍



(وينكس مايدري شلون دخلت هههه) pic.twitter.com/ZHjfYz9dGc — عالم توتنهام 🎥 (@spurs_vid) November 26, 2020

وصنع فينيسيوس الهدف الرابع لمواطنه البرازيلي لوكاس مورا، في الدقيقة 73.

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توتنهام 4 × 0 لودوغوريتس |

هدف لوكاس مورا 👏.pic.twitter.com/XDh0nJsPZC — عالم توتنهام 🎥 (@spurs_vid) November 26, 2020

وبهذه النتيجة، رفع توتنهام رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني، خلف المتصدر رويال أنتويرب، الذي يملك في رصيده تسع نقاط أيضا، لكنه يتفوق على توتنهام في المواجهات المباشرة، بينما يتذيل لودوجوريتس الترتيب دون نقاط.

المصدر: وكالات