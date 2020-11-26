بعد غياب ثمانية أشهر.. جماهير بعض الأندية الانجليزية تعود إلى المدرجات

ستتمكن جماهير بعض الأندية في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، في الثاني من ديسمبر القادم، من حضور المباريات بمجرد انتهاء إجراءات الإغلاق العام المتعلقة بكورونا في البلاد.

وستتمكن جماهير بعض الأندية في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، في لندن وليفربول، من حضور المباريات في الملاعب بمجرد انتهاء إجراءات الإغلاق العام المفروضة على البلاد بسبب كورونا، اعتبارا من الثاني من ديسمبر القادم.

وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم الاثنين الماضي، أنه سيتم السماح لـ 4 آلاف متفرج بحضور المباريات وذلك في أقل المناطق تضررا من فيروس كورونا في إنجلترا، بينما سينخفض العدد إلى ألفين في مناطق أخرى.

وسيسمح لنادي أرسنال المنتمي لشمال لندن أن يستقبل 2000 مشجع عندما يستضيف نادي رابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي في الثالث من ديسمبر المقبل على ملعب الإمارات، بالإضافة إلى السماح لعدد من الأندية في انجلترا منها برايتون وساوثامبتون باستقبال الجماهير أيضا.

وصنفت الحكومة، منطقة مانشستر الكبرى من بين المناطق الأشد انتشارا لفيروس كورونا، لذلك سيتعين على أندية مانشستر الانتظار لفترة أطول بعد انتهاء إجراءات الإغلاق العام.

المصدر:"رويترز"