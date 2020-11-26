شاهد.. يوم أبهر مارادونا الجميع وابتكر أروع إحماء في التاريخ

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر فيديو رائع للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا، خلال قيامه بأروع وأشهر إحماء في التاريخ، استعدادا لخوض إحدى المباريات.

ويظهر مقطع الفيديو مارادونا، وهو يجري الإحماء "التسخين"، قبل مباراة فريقه نابولي أمام بايرن ميونيخ في الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، والتي أقيمت يوم 19 أبريل 1989.

Prefiero quedarme con este Maradona. El deporte mundial de luto.



El calentamiento más recordado de la historia: Abril de 1989. Bayern-Napoli en Munich, Copa UEFA.



Live is life - Opus pic.twitter.com/nB3QdWbVQt — German A. Cartaya (@germancartaya) November 25, 2020

وقدم مارادونا لمحات إبداعية ساحرة ومبهرة، من خلال طريقة مداعبته للكرة والتحكم فيها.

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وأظهر الفيديو كذلك، مدى المهارة الفطرية التي كان يتمتع بها النجم الأرجنتيني الذي نجح بمهاراته في أن يقود منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم عام 1986.

المصدر: RT