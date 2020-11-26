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كرة القدم بعدك لا طعم لها.. وداعية آل الشيخ لمارادونا

الرياضة

كرة القدم بعدك لا طعم لها.. وداعية آل الشيخ لمارادونا
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نشر رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني لكرة القدم، تركي آل الشيخ، تغريدة وداعية للأسطورة دييغو مارادونا الذي وافته المنية أمس الأربعاء.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه في موقع "تويتر": "‏وداعا يا صديقي، آخر مرة شفتك في روسيا 2018 ووعدتني بزيارتي في المملكة، وداعا يا أعظم من لعب كرة القدم، وداعا يا من أثر في جيلي، وداعا دييغو".

وأضاف: "كرة القدم بعدك لا طعم لها، أنا اليوم حزين،  وداعا دييغو".

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المصدر: RT

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