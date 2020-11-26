عمدة نابولي يطلق اسم مارادونا على ملعب سان باولو

قررت مدينة نابولي الإيطالية، تكريم أسطورة كرة القدم الراحل، الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، بشكل مميز يليق بتاريخه الكروي العظيم.

ورحل مارادونا عن عالمنا، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عاما، نتيجة سكتة قلبية مفاجئة.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فقد قرر لويجي دي ماجيستريس، عمدة مدينة نابولي، إطلاق اسم دييغو أرماندو مارادونا على ستاد سان باولو الخاص بنابولي.

BREAKING: Napoli have named their stadium Stadio Diego Armando Maradona. pic.twitter.com/519vEukoDZ — FootballFunnys (@FootballFunnnys) November 25, 2020

وخرج مئات المشجعين لنابولي، أمس الأربعاء، فور علمهم بوفاة مارادونا، وهم يحملون صوره ويطلقون الألعاب النارية تكريما له لما قدمه النجم الأرجنتيني لنادي الجنوب.

Diego Maradona led Napoli to their only two Serie A titles and will forever be beloved by the city.



Fans have gathered in Naples to mourn 🙏 pic.twitter.com/QYk8wxMSJk — B/R Football (@brfootball) November 25, 2020

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ولعب مارادونا مع نابولي بين عامي 1984 و1991، وساعد المدينة على الفوز بأول لقب لها في الدوري الإيطالي.

المصدر: وكالات