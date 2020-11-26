ريال مدريد يهزم إنتر ويعزز حظوظه لبلوغ ثمن نهائي دوري الأبطال (فيديو)

حقق ريال مدريد فوزا مستحقا على مضيفه إنتر ميلان، بهدفين دون رد، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين أمس الأربعاء، في الجولة الرابعة من المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وتقدم الريال مبكرا بهدف حمل توقيع النجم البلجيكي إدين هازارد من ركلة جزاء، في الدقيقة السابعة، قبل أن يضاعف البرازيلي رودريغو التقدم، في الدقيقة 59، بعد ثوان من دخوله بديلا.

اهداف مباراة

ريال مدريد × انتر ميلان

3 نقاط ثمينة وفوز مستحق

زيدان يثبت علو كعبه على اندية اوروبا

مبروك الانتصار مدريدستا

هلا مدريد ❤❤pic.twitter.com/H7df1l37D0 — RMA 4 Ever (@engbelal95) November 25, 2020

وأكمل إنتر المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 33، إثر طرد لاعب خط وسطه التشيلي أرتورو فيدال، بعد نيله إنذارين متتالين بسبب احتجاجه على الحكم.

وهذا هو الفوز الأول للريال في عقر دار إنتر في ثامن محاولة (5 هزائم وتعادلان سابقا)، فيما اكتفى إنتر بفوزين فقط في آخر 14 مباراة في المسابقة القارية.

ورفع الريال رصيده إلى سبع نقاط في وصافة المجموعة خلف المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني (8 نقاط)، الذي أسقط شاختيور دانيتسك الأوكراني، برباعية نظيفة في وقت سابق من الأمسية، فيما بات إنتر مهددا بقوة من الخروج من المسابقة من الدور الأول للعام الثالث تواليا، باكتفائه بنقطتين من أربع مباريات، في ذيل الترتيب.

المصدر: وكالات