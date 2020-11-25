أجمل أهداف الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا (فيديو)

توفي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو أرماندو مارادونا، اليوم الأربعاء، عن عمر ناهز 60 عاما.

وأفادت تقارير إعلامية أرجنتينية بأن مارادونا توفي إثر إصابته بسكتة قلبية.

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وقالت إن أسطورة كرة القدم أصيب بنوبة قلبية في منزله بعد أسبوعين فقط من مغادرته المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في جلطة دماغية.

مارادونا، الذي يُعتبر أحد أعظم لاعبي كرة القدم في كل العصور، ساعد الأرجنتين على الفوز بكأس العالم عام 1986.

ولعب مارادونا كرة القدم في أندية بوكا جونيورز ونابولي وبرشلونة وغيرها، وكان يعشقه الملايين لمهاراته الرائعة.

وفي 3 نوفمبر 2020 نقل مارادونا إلى المستشفى بعد 3 أيام فقط من احتفاله بعيد ميلاده الـ 60.

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وفي وقت سابق خضع مارادونا للعلاج بسبب مشاكل في القلب والجهاز التنفسي عام 2004 بنتيجة تعاطي الكوكايين، كما خضع لعملية جراحية لقص المعدة من أجل التخلص من الوزن الزائد في 2005، إضافة إلى دورات علاج عدة للتعافي من آثار الإدمان على المخدرات والكحول.

جدير بالذكر أن مارادونا، الذي يعتبر أحد أفضل اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بطل العالم مع المنتخب الأرجنتيني عام 1986 ونجم "بوكا جونيورز" الأرجنتيني و"نابولي" الإيطالي و"برشلونة" الإسباني، كان قد نقل إلى المستشفيات مرات عديدة خلال السنوات الأخيرة.

وسجل الأسطورة 206 أهداف على مدار مشواره في الأندية المختلفة وأبرزها برشلونة الإسباني ونابولي الإيطالي، وبوكا جونيورز الأرجنتيني، كما أحرز 34 هدفا مع منتخب بلاده الأول.

وفي ما يلي أجمل الأهداف التي سجلها الأسطورة الراحل.

المصدر: RT + وكالات