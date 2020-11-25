نادي شالكه يوقف لاعبيه المغربي حارث والجزائري ابن طالب

أعلن شالكه، الذي يعيش بداية كارثية في الدوري الألماني لكرة القدم، أنه سيتخلى نهاية هذا العام عن مهاجمه البوسني وداد إيبيشيفيتش، وإيقاف المغربي أمين حارث، والجزائري نبيل بن طالب.

وجاء قرار شالكه العريق، الذي يحتل المركز الأخير بعد ثماني مراحل على انطلاق الدوري الألماني، بعد حصول تضارب بين مهاجمه البوسني والمدرب المساعد البرازيلي نالدو، الأحد الماضي.

وبالتالي، سيرحل المهاجم البالغ 36 عاما، الذي وقع عقدا لمدة عام مع النادي "الأزرق الملكي" قبل انتهاء عقده.

وقرر نادي إقليم "الرور" كذلك، معاقبة المغربي الدولي حارث، والجزائري الدولي ابن طالب، اللذين سيتدربان "بشكل فردي" بعيدا عن الفريق، حتى إشعار آخر.

ووصف المدير الرياضي لنادي شالكه، يوخين شنايدر، تصرف حارث بعد الخسارة الأخيرة ضد فولفسبورغ (0-2)، بأنه "لم يكن على ما يرام، لهذا السبب منحنا أمين الوقت من أجل التفكير".

وكشف شنايدر أن النادي سيتخلى عن ابن طالب "في صيف 2021 على أبعد تقدير".

ولم يعرف شالكه الفوز منذ 24 مباراة في الدوري، وبدأ رحلة صعبة للهروب من منطقة الهبوط.

المصدر: أ ف ب