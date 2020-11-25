"فيفا" يرشح 11 لاعبا لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020

تقدم روبرت ليفاندوفسكي، الفائز بالثلاثية مع بايرن ميونيخ، قائمة المرشحين لجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2020، بعد إعلان القائمة اليوم الأربعاء.

وتصدر ليفاندوفسكي قائمة الهدافين مع البايرن في دوري أبطال أوروبا برصيد 15 هدفا، وفي الدوري الألماني برصيد 34 هدفا، وكان المرشح الأول لنيل جائزة الكرة الذهبية قبل إلغائها هذا العام لأول مرة في تاريخها الممتد على مدار 64 عاما بسبب فيروس كورونا.

ورغم ذلك، لا يزال المهاجم البولندي يملك الفرصة لنيل جائزة الأفضل من "الفيفا"، خلال حفل توزيع الجوائز في 17 ديسمبر المقبل.

وتضمنت قائمة المرشحين المصري صلاح، الذي قاد ليفربول هذا العام للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 1990.

ومن ضمن 11 مرشحا، ظهر الثنائي الشهير كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، وهما ضيفان دائمان في هذه القائمة في السنوات الأخيرة.

وأعلن "الفيفا" وجود أيضا تياغو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن السابق الذي انتقل إلى ليفربول هذا الموسم إلى جانب لاعبين آخرين من بطل إنجلترا (ليفربول)، هما المصاب حاليا الهولندي فيرغيل فان دايك، والسنغالي ساديو ماني.

وانضم للقائمة ثنائي باريس سان جيرمان وصيف بطل أوروبا، نيمار وكيليان مبابي، إلى جانب كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي، الفائز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وسيرخيو راموس قائد ريال مدريد، الذي كان من أهم أسباب التتويج بلقب الدوري الإسباني.

وجاء الألماني هانز فليك، مدرب البايرن، بطل ألمانيا، وأوروبا، على رأس المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العام 2020.

وسيتنافس فليك، على جائزة أفضل مدرب إلى جانب يورغن كلوب من ليفربول، ومارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد، وزين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، ويولن لوبتيغي، الفائز مع إشبيلية بالدوري الأوروبي.

وسيسمح للمشجعين بالمشاركة في التصويت على موقع "الفيفا" حتى التاسع من ديسمبر المقبل، وسيتم الإعلان عن المرشحين في كل جائزة بعدها بيومين.

المصدر: رويترز