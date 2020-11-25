النيجيري دينيس يغيب عن مواجهة دورتموند بسبب "مقعد في حافلة فريقه"

في واقعة غريبة من نوعها، غاب إيمانويل دينيس عن مواجهة فريقه كلوب بروج وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، بسبب عدم جلوسه في حافلة فريقه في المقعد الذي كان يريده.

واستبعد فيليب كليمينت، مدرب كلوب بروج، دينيس، لعدم اتباعه الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا في حافلة الفريق، حيث رفض التخلي عن مقعده المعتاد في الحافلة خلال رحلة سفر بعثة الفريق إلى ألمانيا لمواجهة دورتموند، وأصر المهاجم النيجيري على الجلوس في مكانه رغم رفض الطاقم الإداري الذي حدد الأماكن للاعبيه بطريقة مدروسة.

Emmanuel Dennis will miss Club Brugge's Champions League trip to Dortmund tonight...



Injured? No. Isolating? No.



It's reportedly because he stormed off the team bus after not being able to sit where he wanted.



Incredible 😂😂😂 pic.twitter.com/DSNA785Ezj — Footy Accumulators (@FootyAccums) November 24, 2020

وغادر المهاجم النيجيري حافلة الفريق غاضبا بعدما لم يسمح له بالجلوس في المقعد الذي كان يريده.

ويعتبر دينيس، أبرز لاعبي كلوب بروج هذا الموسم، حيث شارك مع الفريق في عشر مباريات في كل البطولات وسجل هدفا واحدا وصنع هدفين.

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وتأثر كلوب بروج بشكل كبير بغياب دينيس عن مباراة دورتموند، حيث خسر بثلاثية نظيفة.

المصدر: وكالات