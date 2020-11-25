شيروكوف يمثل أمام المحكمة في قضية اعتدائه على الحكم دانتشينكوف (فيديو)

وصل قائد منتخب روسيا لكرة القدم السابق، رومان شيروكوف، صباح اليوم الأربعاء إلى المحكمة، التي ستبدأ النظر في قضية اعتدائه على الحكم نيكيتا دانتشينكوف.

ويواجه شيروكوف، تهمة الإيذاء المتعمد للصحة، التي تصل عقوبتها القصوى إلى السجن عامين بموجب القانون الجنائي للاتحاد الروسي.

وكان شيروكوف البالغ عمره 39 عاما، اعتدى في شهر أغسطس الماضي، على الحكم دانتشينكوف، الذي قاد مباراة ودية شارك فيها شيروكوف.

وأبدى شيروكوف خلال تلك المباراة امتعاضه وعدم تقبله لقرار دانتشينكوف، الذي أشهر بطاقة حمراء في وجهه، حيث قام اللاعب الدولي الروسي السابق، بلكم الحكم ليسقطه أرضا، ثم وجه له بعض الركلات في أنحاء مختلفة من بطنه، قبل أن يتدخل باقي اللاعبين لوقف الاعتداء.

يذكر أن شيروكوف، لعب خلال مسيرته الاحترافية للعديد من الأندية الروسية، وحقق لقب الدوري الروسي الممتاز مع فريقي زينيت وتسيسكا موسكو في ثلاث مناسبات.

وعلى الصعيد الدولي، خاض 57 مباراة مع منتخب روسيا، سجل خلالها 13 هدفا، ووصل مع المنتخب لنصف نهائي كأس أوروبا عام 2008.

واعتزل شيروكوف كرة القدم الاحترافية عام 2016.

المصدر: sport-express.ru