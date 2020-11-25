هالاند يتفوق على مبابي وميسي و"يحرج" رونالدو (فيديو)

أصبح النرويجي إيرلينغ هالاند، أصغر لاعب في تاريخ دوري أبطال أوروبا، يسجل 15 هدفا أو أكثر، بعد إحرازه هدفين أمس الثلاثاء خلال مواجهة فريقه بوروسيا دورتموند وكلوب بروج (3-0).

ووصل مهاجم بوروسيا دورتموند الصاعد إلى هدفه رقم 16 وعمره 20 عاما و126 يوما، ليتفوق على مهاجم باريس سان جيرمان، الفرنسي كيليان مبابي، الذي وصل لهذا العدد من الأهداف بعمر 20 عاما و306 أيام.

أهداف مباراة بوروسيا دورتموند وكلوب بروج 3-0 بتاريخ 2020-11-25 دوري أبطال أوروبا#دوري_الابطالpic.twitter.com/l5qruHocUi — هروئكم (@harawaakom) November 24, 2020

وتفوق هالاند كذلك على النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي سجل نفس العدد من الأهداف (16 هدفا) لكن بعمر 21 عاما و288 يوما.

كما تخطى هالاند، النجم البرازيلي المعتزل رونالدو في عدد أهدافه في دوري الأبطال، حيث لم يسجل "الظاهرة" في كل تاريخه سوى 14 هدفا.

المصدر: وكالات