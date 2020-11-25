شاهد.. رونالدو يعادل رقم ميسي القياسي في دوري الأبطال بهدف رائع

سجل كريستيانو رونالدو، أول أهدافه في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، في المواجهة التي فاز فيها فريقه يوفنتوس على ضيفه فرينكفاروزي 2-1 أمس الثلاثاء، في مرحلة المجموعات.

وأحرز النجم البرتغالي هدفه في الدقيقة 35، بعد أن تلاعب بالمدافعين وسدد الكرة بيسراه من خارج منطقة الجزاء على يسار حارس فرينكفاروزي.

Awesome strike goal Ronaldo juventus Vs ferencvaros champions League 1-1 new pic.twitter.com/vs1Fa5THS0 — Fightgame (@futurefights360) November 24, 2020

وذكرت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، أن رونالدو سجل 70 هدفا في المباريات التي يخوضها بملعب فريقه في دوري الأبطال، ليعادل بذلك الرقم القياسي المسجل باسم غريمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد نادي برشلونة، الذي سجل 70 هدفا أيضا على ملعب فريقه في المسابقة.

70 - #CristianoRonaldo has scored 70 goals in Champions League home games: a joint-record for home goals in the history of the competition, level with Lionel Messi. Monsters.#ChampionsLeague#UCLpic.twitter.com/uU0HzYm1LI — OptaPaolo (@OptaPaolo) November 24, 2020

وبفضل هذا الهدف أيضا، عزز رونالدو موقعه في صدارة قائمة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ، بعدما رفع رصيده إلى 131 هدفا.

المصدر: Opta