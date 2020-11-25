في غياب ميسي.. برشلونة يدك شباك دينامو كييف برباعية في عقر داره (فيديو)

اكتسح نادي برشلونة مضيفه دينامو كييف برباعية نظيفة، في مباراة أقيمت أمس الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة السابعة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخاض المدرب الهولندي لنادي برشلونة، رونالد كومان، المباراة بتشكيلة مطعمة بعدد كبير من اللاعبين الاحتياطيين بهدف تجريبهم، واستبعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بهدف إراحته.

وفرض المهاجم الدنماركي مارتن برايثوايت، نفسه نجما للمباراة، بتسجيله هدفين في الدقيقتين 57، و70 (من ركلة جزاء)، فيما صنع الهدف الأول في الدقيقة 52 للأمريكي سيرجينو ديست.

ووضع الفرنسي أنطوان غريزمان بصمته على اللقاء، بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

اهداف مباراة

برشلونة 4 × 0 دينامو كييفpic.twitter.com/tlnP5bNJt5 — RMA 4 Ever (@engbelal95) November 24, 2020

وبهذا الفوز، عزز برشلونة موقعه في صدارة المجموعة السابعة برصيد 12 نقطة، ليضمن مع وصيفه يوفنتوس (9 نقاط) التأهل إلى دور الـ16 قبل جولتين من نهاية منافسات دور المجموعات، في حين تجمد رصيد دينامو كييف عند نقطة وحيدة في المركز الثالث، متقدما بفارق الأهداف على فرينكفاروزي، الذي يتذيل ترتيب المجموعة.

المصدر: RT