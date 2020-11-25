دوري الأبطال.. موراتا ينقذ يوفنتوس من كمين فرينكفاروزي (فيديو)

تغلب يوفنتوس بشق الأنفس على فرينكفاروزي 2-1، بعدما خطف هدف الفوز في الوقت القاتل من المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء، لحساب الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتقدم نادي فرينكفاروزي في الدقيقة 19، بهدف حمل توقيع ميرتو أوزوني، قبل أن يدرك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، هدف التعادل لليوفي في الدقيقة 34.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، خطف الإسباني ألفارو موراتا، هدف الفوز لـ"السيدة العجوز"، بضربة رأسية في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

FINAL

- Juventus selló su boleto a OCTAVOS de la #UCL gracias a un Gol de Álvaro Morata en el tramo final.

- Cristiano Ronaldo anotó un Golazo.

- El jugador del partido fue Juan Guillermo Cuadrado que se Involucró en las dos jugadas #JuveFerencvaros 2-1 pic.twitter.com/WGDyQCVEkB — Deportes y Noticias (@wilnoticias) November 24, 2020

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده إلى تسع نقاط، في المركز الثاني في المجموعة السابعة، خلف المتصدر برشلونة (12 نقطة)، ويتأهل الفريقان لدور الـ16 من دوري الأبطال قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

في المقابل، تجمد رصيد فرينكفاروزي عند نقطة وحيدة في المركز الرابع، خلف دينامو كييف الثالث بنقطة وحيدة أيضا، ليودعا المسابقة رسميا وتبقى المنافس بينهما على المركز الثالث المؤهل لمسابقة الدوري الأوروبي.

المصدر: RT