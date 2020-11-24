فريق عربي وصلاح يتنافسان للفوز بجائزة الأفضل في القرن الـ21

أعلن مجلس دبي الرياضي، اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين لجوائزه "غلوب سوكر" في 2020، والتي تتضمن اختيار أفضل لاعب كرة قدم ومدرب وناد في القرن الحادي والعشرين.

وشهدت الترشيحات، التي صوت جمهور لاختيارها، وجود الأهلي المصري في قائمة الأندية، وظهور نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح مع أساطير اللعبة، في التنافس على جائزة الأفضل في القرن الحالي.

وفيما يلي قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في القرن الـ21 (2001-2020)

الإيطالي أندريا بيرلو

الأوكراني أندريه شيفشينكو

الإسباني أندريس إنييستا

الهولندي آريين روبن

البرتغالي كريستيانو رونالدو

الإنجليزي ديفيد بيكهام

الإيطالي فابيو كانافارو

الإيطالي فرانشيسكو توتي

الإنجليزي فرانك لامبارد

الإيطالي جيانلويجي بوفون

الإسباني إيكر كاسياس

البرازيلي كاكا

الفرنسي كيليان مبابي

الأرجنتيني ليونيل ميسي

البرتغالي لويس فيغو

الكرواتي لوكا مودريتش

الألماني مانويل نوير

المصري محمد صلاح

البرازيلي نيمار

الألماني فيليب لام

البولندي روبرت ليفاندوفسكي

البرازيلي رونالدينيو

البرازيلي رونالدو

الإسباني سيرخيو راموس

الإنجليزي ستيفن جيرارد

الإسباني تشافي

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش

الفرنسي زين الدين زيدان

الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل ناد في القرن الـ21 (2001-2020)

📜 And the nominees for the CLUB OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: ⁣⁣⁣⁠Al Ahly, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain and Real Madrid



👉 VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15pic.twitter.com/QfMHuw0tAU — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

الأهلي المصري

برشلونة الإسباني

بايرن ميونيخ الألماني

يوفنتوس الإيطالي

ليفربول الإنجليزي

مانشستر يونايتد الإنجليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي

ريال مدريد الإسباني

قائمة المرشحين لأفضل مدرب في القرن الـ21 (2001-2020)

📜 And the nominees for the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: A. Ferguson, C. Ancelotti, D. Deschamps, J. Löw, J. Guardiola, J. Mourinho, L. F. Scolari, M. Lippi, V. Del Bosque and Z. Zidane



👉 VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15pic.twitter.com/0ZbqX2sWGm — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020

الاسكتلندي أليكس فيرغسون

الإيطالي كارلو أنشيلوتي

الفرنسي ديدييه ديشامب

الألماني يواخيم لوف

البرتغالي جوزيه مورينيو

الإسباني بيب غوارديولا

البرازيلي لويس فيليبي سكولاري

الإيطالي مارتشيللو ليبي

الإسباني فيسنتي ديل بوسكي

الفرنسي زين الدين زيدان

وسيتم الإعلان عن النتائج في حفل سيقام في مدينة دبي الإماراتية يوم 27 ديسمبر المقبل.

المصدر: "غلوب سوكر"