فريق عربي وصلاح يتنافسان للفوز بجائزة الأفضل في القرن الـ21
أعلن مجلس دبي الرياضي، اليوم الثلاثاء، قائمة المرشحين لجوائزه "غلوب سوكر" في 2020، والتي تتضمن اختيار أفضل لاعب كرة قدم ومدرب وناد في القرن الحادي والعشرين.
وشهدت الترشيحات، التي صوت جمهور لاختيارها، وجود الأهلي المصري في قائمة الأندية، وظهور نجم نادي ليفربول، المصري محمد صلاح مع أساطير اللعبة، في التنافس على جائزة الأفضل في القرن الحالي.
وفيما يلي قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب في القرن الـ21 (2001-2020)
الإيطالي أندريا بيرلو
الأوكراني أندريه شيفشينكو
الإسباني أندريس إنييستا
الهولندي آريين روبن
البرتغالي كريستيانو رونالدو
الإنجليزي ديفيد بيكهام
الإيطالي فابيو كانافارو
الإيطالي فرانشيسكو توتي
الإنجليزي فرانك لامبارد
الإيطالي جيانلويجي بوفون
الإسباني إيكر كاسياس
البرازيلي كاكا
الفرنسي كيليان مبابي
الأرجنتيني ليونيل ميسي
البرتغالي لويس فيغو
الكرواتي لوكا مودريتش
الألماني مانويل نوير
المصري محمد صلاح
البرازيلي نيمار
الألماني فيليب لام
البولندي روبرت ليفاندوفسكي
البرازيلي رونالدينيو
البرازيلي رونالدو
الإسباني سيرخيو راموس
الإنجليزي ستيفن جيرارد
الإسباني تشافي
السويدي زلاتان إبراهيموفيتش
الفرنسي زين الدين زيدان
الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل ناد في القرن الـ21 (2001-2020)
📜 And the nominees for the CLUB OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: Al Ahly, Barcelona, Bayern Munich, Juventus, Liverpool, Manchester United, Paris Saint-Germain and Real Madrid— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020
👉 VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15pic.twitter.com/QfMHuw0tAU
الأهلي المصري
برشلونة الإسباني
بايرن ميونيخ الألماني
يوفنتوس الإيطالي
ليفربول الإنجليزي
مانشستر يونايتد الإنجليزي
باريس سان جيرمان الفرنسي
ريال مدريد الإسباني
قائمة المرشحين لأفضل مدرب في القرن الـ21 (2001-2020)
📜 And the nominees for the COACH OF THE CENTURY 2001-2020 Globe Soccer Award are: A. Ferguson, C. Ancelotti, D. Deschamps, J. Löw, J. Guardiola, J. Mourinho, L. F. Scolari, M. Lippi, V. Del Bosque and Z. Zidane— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 23, 2020
👉 VOTE now: https://t.co/sVxrPmdu15pic.twitter.com/0ZbqX2sWGm
الاسكتلندي أليكس فيرغسون
الإيطالي كارلو أنشيلوتي
الفرنسي ديدييه ديشامب
الألماني يواخيم لوف
البرتغالي جوزيه مورينيو
الإسباني بيب غوارديولا
البرازيلي لويس فيليبي سكولاري
الإيطالي مارتشيللو ليبي
الإسباني فيسنتي ديل بوسكي
الفرنسي زين الدين زيدان
وسيتم الإعلان عن النتائج في حفل سيقام في مدينة دبي الإماراتية يوم 27 ديسمبر المقبل.
المصدر: "غلوب سوكر"