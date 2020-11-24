مشادات حادة بين المغربي أمرابط وزميله بعد خسارة النصر أمام الهلال (فيديو)

التقطت عدسات الكاميرات، فيديو للمغربي نور الدين أمرابط وزميله مايكون، وهما يعاتبان بعضهما البعض عقب خسارة فريقهما النصر أمام الهلال 0-2، في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

ورفض أمرابط، الانضمام إلى زملائه بعد نهاية المباراة التي أقيمت أمس الاثنين، حيث اجتمع الفريق من أجل رفع الروح المعنوية، وإزالة التوتر، سعيا لتقديم مستويات أفضل خلال الجولات المقبلة من الدوري، واستعدادا لمواجهة الهلال مجددا في مسابقة الكأس.

وظهر أمرابط منفعلا تجاه زميله البرازيلي مايكون، ودخل الثنائي في مشادات حادة، قبل أن يتدخل عبد الرحمن الحلافي، مدير الكرة في نادي النصر، لفظ النزاع وحث أمرابط على الانضمام لزملائه.

ونجح الحلافي في إنهاء الأزمة وضم أمرابط لزملائه الذين استمعوا لكلمات قائد النصر، المغربي الآخر عبد الرزاق حمد الله قبل أن يتوجهوا لغرف خلع الملابس.

وبعد هذه الخسارة، تأزمت وضعية النصر في الدوي، إذ تجمد رصيده عند ثلاث نقاط في المركز الـ15 قبل الأخير، بينما رفع الهلال رصيده إلى 13 نقطة في الصدارة.

المصدر: مواقع التواصل + وكالات