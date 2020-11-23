وارسو تفتتح المسبح الأكثر عمقا في العالم

افتتحت العاصمة البولندية وارسو نهاية الأسبوع الماضي المسبح الأكثر عمقا في العالم وهو مخصص لممارسة رياضة الغطس، وكلف إنجازه مموليه 10,6 مليون دولار.

بالإضافة إلى عمقه المقدر بـ 45,5 مترا وسعته المائية التي تصل إلى 8 آلاف متر مكعب بدرجة حرارة تبلغ 32 درجة، يتوفر هذا المسبح الفريد من نوعه، المسمى "ديب سبوت" (Deepspot)، على مغارات في أعماقه وقطع سفينة غارقة تسمح بالتدريب على استكشاف السفن الغارقة في أعماق البحار والمحيطات، وأيضا قطع أثرية لحضارة المايا الأمريكية اللاتينية.

يحتوي مسبح "ديب سبوت" على 20 ضعفا من المياه الموجودة في المسابح العادية النموذجية ذات الـ 25 مترا طولا، وسوف يستخدمه الجيش وأعوان الحماية المدنية أيضا لتدريب عناصرهم.

Profonde de plus de 45 mètres, un record mondial, la piscine "Deepspot" de Mszczonow, près de Varsovie, ouvre ses portes aux plongeurs. Doté de grottes et d'une épave de bateau, le bassin contient 8.000 mètres cubes d'eau chauffée à 32 degrés #AFP 📹@DSimonartpic.twitter.com/2F7SbxD15W — Agence France-Presse (@afpfr) November 23, 2020

وكونه مفتوحا، رغم وباء كورونا، يتضمن هذا المركب المائي فندقا بغرف توفر منظرا جميلا على عمليات الغطس في أعماق مياهه. وقال أحد مسؤوليه مازحا إنه فعلا "حديقة أطفال" خاصة بالكبار.

المصدر: وسائل إعلام فرنسية