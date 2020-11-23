الأمن الأردني يطلق سراح البطل الأولمبي أبو غوش

قررت محكمة الأمن العام في الأردن، إيقاف تنفيذ حكم السجن الصادر بحق البطل الأولمبي في لعبة التايكواندو أحمد أبو غوش، على خلفية قضية جنائية.

وقال مصدر رياضي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة "فرانس برس"، إن مديرية الأمن العام "أطلقت سراح أبو غوش نهاية الأسبوع الماضي بعد إيقافه لقرابة 80 يوما في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل على خلفية قضية جنائية تعود لمشكلة في قيده المدني".

وجاء هذا القرار استنادا إلى الصلاحيات القانونية لمديرية الأمن العام وعملا بروح القانون ومن باب إعطاء الفرصة لأبو غوش، ليتمكن من العودة للانخراط في المجتمع بطريقة سليمة وإفساح الطريق له من جديد للعودة إلى المجال الرياضي.

وشكر أبو غوش كل من وقف إلى جانبه خلال فترة إيقافه، حيث كتب عبر حسابه في موقع "فيسبوك": "أود أن أشكر كل من قام بالاطمئنان علي سواء بمحاولة الاتصال بي أو حتى برسالة أو كلمة، وأود أن أبلغ الجميع أنني وبحمد الله بألف خير".

وكانت محكمة الأمن العام الأردني، أصدرت في الخامس من نوفمبر الجاري، قرارا بحبس أبو غوش، وهو أحد منتسبي جهاز الأمن العام، ستة أشهر وطرده من الخدمة العسكرية عن جرم حيازة جواز سفر بطريقة غير مشروعة.

وأبو غوش، هو صاحب أعلى إنجاز رياضي أردني، بحصوله على الميدالية الذهبية في التايكواندو لوزن 68 كلغ في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

وحفر اسمه بأحرف من ذهب، حين أطاح بالروسي أليكسي دينيسنكو في المواجهة النهائية 10-6، ليغدو أول أردني يسطر هذا الإنجاز منذ بداية مشاركة بلاده في أولمبياد موسكو عام 1980.

وكان أبو غوش (24 عاما)، شارك في أكثر من 20 بطولة دولية ومعسكرا تدريبيا تحضيرا لتمثيل الأردن في الألعاب الأولمبية المقبلة، بعدما فقد فرصته بالتأهل المباشر نتيجة تراجع تصنيفه الدولي، إثر تعرضه لإصابة في غضروف الركبة في أكتوبر 2019.

المصدر: أ ف ب