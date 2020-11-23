على طريقة زيدان.. بيبي ينطح لاعب نادي ليدز (فيديو)

أشهر أنتوني تايلور، الذي أدار مباراة ليدز وضيفه أرسنال، في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي، بطاقة حمراء في وجه نجم الفريق الضيف، نيكولاس بيبي، بعد اعتدائه على أحد لاعبي ليدز.

وتعرض الإيفواري بيبي، للطرد في الدقيقة 52، بعد نطحه للمقدوني إزغان أليوسكي، بدون كرة، وأتى الطرد بعد رجوع حكم المباراة إلى تقنية الحكم المساعد بالفيديو "الفار".

⚽️ Leeds vs Arsenal | Nicolas Pepe (RED CARD) 51' pic.twitter.com/9eOlJ0IJsj — D9INE (@D9INE_FOREVER25) November 23, 2020

وعلى الرغم من النقص العددي، فقد حافظ أرسنال على شباكه نظيفة، لينتزع نقطة التعادل من ملعب ليدز، ويرفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ11، كما رفع ليدز رصيده إلى 11 نقطة في المركز الـ14.

وشبه بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نطحة بيبي، بالنطحة الشهيرة التي نفذها النجم الفرنسي المعتزل زين الدين زيدان ضد الإيطالي ماركو ماتيرازي، خلال مباراة منتخبي بلادهما في نهائي كأس العالم 2006 بألمانيا.

وأصبحت "نطحة زيدان" منذ ذلك الوقت، ذكرى تاريخية لا تنسى في عالم كرة القدم، خاصة وأنها كانت في آخر مباراة يخوضها "زيزو" في الملاعب بعد مسيرة حافلة.

المصدر: talkSPORT + مواقع التواصل