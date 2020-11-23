لاعب خامس في صفوف الأهلي يعلن إصابته بكورونا قبيل مواجهة الزمالك

أعلن نجم نادي الأهلي المصري لكرة القدم، وليد سليمان، أمس الأحد، إصابته بفيروس كورونا، قبل أيام من مواجهة الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ونشر سليمان عبر خاصية "الستوري" على حسابه في موقع "إنستغرام"، منشورا قصيرا، أكد من خلاله إصابته بفيروس كورونا.

وكتب سليمان: "الحمد لله من قبل ومن بعد، أنا (ونجلي) سليم، إيجابي كورونا، دعواتكم".

وبات سليمان، اللاعب الخامس في صفوف الأهلي الذي يعلن إصابته بكورونا في الأيام القليلة الماضية، بعد محمود عبد المنعم "كهربا"، وصالح جمعة، ومحمد شريف، وأحمد ياسر ريان.

ويستعد الأهلي لمواجهة غريمه الزمالك في الموقعة المنتظرة يوم الجمعة المقبل في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: RT