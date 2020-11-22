إبراهيموفيتش يقود ميلان لتخطي عقبة نابولي واستعادة صدارة "الكالتشيو" (فيديو)

حقق ميلان فوزا ثمينا على مضيفه نابولي بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش هدفين لميلان في الدقيقتين 20 و54، فيما تكفل بالهدف الثالث للروسونيري، النرويجي ينس بيتر هاوغي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وسجل هدف نابولي الوحيد البلجيكي درايس ميرتينز في الدقيقة الـ63 من عمر اللقاء.

اهداف لقاء || نابولي 1-3 ميلان || pic.twitter.com/Z1dNN6aY4o — ⚽️ GOALS ⚽️ (@goalzzss4you) November 22, 2020

ولعب نابولي بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ65 بعد تعرض لاعبه الفرنسي تيموي باكايوكو للطرد لنيله الإنذار الثاني.

انتصار ✅

عودة إلى الديار بالنقاط الثلاث ✅

تأمين الصدارة ✅



هكذا تكون العودة المثالية من التوقف الدولي 👌#نابولي_ميلان 1⃣➖3⃣#ميلان_دائمًا 🔴⚫️ pic.twitter.com/XRWK6nr2Hc — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) November 22, 2020

صاروا 20 مباراة الآن ✅



لا يُقهر 😌👊 https://t.co/F0cP0ST7Lb — اي سي ميلان عربي (@acmilanar) November 22, 2020

يذكر أن ميلان لم يتعرض للخسارة في آخر 20 مباراة له في الدوري حيث فاز في 15 مباراة وتعادل في خمسة أخرى.

وبهذا الفوز، رفع ميلان رصده إلى 20 نقطة واستعاد الصدارة سريعا من ساسولو الوصيف (18 نقطة) الذي تغلب في وقت سابق اليوم على مضيفه هيلاس فيرونا بثنائية نظيفة.

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في المقابل، توقف رصيد نابولي عند 14 نقطة في المركز السادس على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT