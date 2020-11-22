إنتر ميلان يقلب الطاولة على تورينو في "الكالتشيو"

قلب إنتر ميلان تأخره بهدفين أمام ضيفه تورينو إلى فوز كبير 4-2 في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم تورينو بهدفين سجلهما سيموني زازا والأرجنتيني كريستيان إنسالدي من ركلة جزاء في الدقيقيتن 45+2 و62 على الترتيب، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض ويسجلوا أربعة أهداف حملت توقيع التشيلي أليكسيس سانشيز (د.64) والبلجيكي روميلو لوكاكو "هدفين" (د. 67 و84) والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (د.90).

وبهذا الفوز، رفع الإنتر رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد تورينو عند 5 نقاط بالمركز الـ18 على جدول ترتيب فرق "الكالتشيو".

المصدر: RT