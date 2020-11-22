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سوتشي يقطع سلسلة انتصارات تسيسكا موسكو (فيديو)

الرياضة

سوتشي يقطع سلسلة انتصارات تسيسكا موسكو (فيديو)
Sputnik Алексей Филиппов
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فرض سوتشي التعادل الإيجابي 1-1 على مضيفه تسيسكا موسكو في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح تسيسكا باب التسجيل مبكرا منذ الدقيقة الخامسة عن طريق نجمه الآيسلندي أرنور سيغوردسون، وعادل سوتشي النتيجة عن طريق نيكيتا بورميستروف في الدقيقة الـ23 من عمر اللقاء.

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وهذا التعادل، هو الأول لتسيسكا بعد 5 انتصارات متتالية ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة.

في المقابل، رفع سوتشي رصيده إلى 24 في المركز الخامس على جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: rsport.ria.ru

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