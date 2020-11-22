الإسباني أريناس يحرز لقب بطولة العالم "موتو 3" رغم حلوله في المركز الـ12 بجائزة البرتغال الكبرى

أحرز الإسباني ألبرت أريناس لقب بطولة العالم للدراجات النارية لفئة "موتو 3"، رغم حلوله الأحد في المركز الـ 12 لجائزة البرتغال الكبرى، المرحلة الأخيرة هذا الموسم.

وتصدر أريناس من فريق "كا تي آم" الترتيب العام مع 140 نقطة، بفارق 4 نقاط فقط عن كل من درجاي هوندا الإيطالي توني أربولينو والياباني آي أوغورا.

فيما أحرز مواطنه راوول فرنانديس لقب المرحلة الأخيرة، وهو الفوز الثاني هذا الموسم في مسيرته، بعد جائزة أوروبا الكبرى، لينهي الموسم في المركز الرابع في الترتيب العام (159).

وشهد السباق صعودا مميزا لأربولينو من المركز 27 إلى المركز الخامس، لكن ذلك لم يكن كافيا لاقتناص اللقب من أريناس. أما أوغورا الذي كان قادرا حسابيا أيضا على إحراز اللقب، فاكتفى بالمركز الثامن في السباق.

وقال أريناس بطل العالم البالغ 23 عاما والمتوج بلقب ثلاثة سباقات هذا الموسم: "أنا بحاجة للوقت لكي أستوعب ذلك. كان سباقا جيدا في البداية، لكن إطاري الخلفي بدأ بالتآكل. حاولت العودة وتصارعنا بشكل جميل مع توني (أربولينو)".

ولدى الصانعين، تفوقت هوندا (326 نقطة) على كا تي أم (318).

المصدر: "أ ف ب"