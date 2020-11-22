 
مباشر

إيقاف لاعب كرة قدم روسي في الولايات المتحدة لرفضه "الركوع"

الرياضة

إيقاف لاعب كرة قدم روسي في الولايات المتحدة لرفضه
Валерий Сарамутин/Instagram
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/p7fd

تعرض اللاعب الروسي فاليري ساراموتين البالغ 25 عاما للإيقاف من قبل ناديه "أوستين بولد" أحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم USL، بعد أن رفض الجثو على ركبته.

ونقلت صحيفة "سبورت إكسبرس" الروسية عن ساراموتين قوله إنه بعد حادث مقتل جورج فلويد أسمر البشرة على يد شرطي أبيض البشرة في الولايات المتحدة في الـ25 من مايو الماضي، طُلب من جميع اللاعبين في الدوري الركوع لدعم حركة "Black Lives Matter" "حياة السود مهمة" قبل انطلاق المباريات.

وأضاف ساراموتين أنه لم يقم "بالركوع" لأنه ليس مقتنعا بالأمر ولا يرى سببا للقيام بذلك، مما كلفه الإيقاف والغياب عن المباريات.

إقرأ المزيد
نيمار ينضم لحملة التضامن مع الأمريكي المقتول فلويد بصورة وشمه
نيمار ينضم لحملة التضامن مع الأمريكي المقتول فلويد بصورة وشمه

واشتهرت عملية الركوع بوضع ركبة واحدة على الأرض، من خلال ظهير كرة القدم الأمريكية السابق كولين كايبرنيك، الذي بدأ الركوع قبل عزف النشيد الوطني في العام 2016، للاحتجاج على وحشية الشرطة ضد السود والأقليات الأخرى.

المصدر: sport-express.ru

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا