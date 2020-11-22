إيقاف لاعب كرة قدم روسي في الولايات المتحدة لرفضه "الركوع"

تعرض اللاعب الروسي فاليري ساراموتين البالغ 25 عاما للإيقاف من قبل ناديه "أوستين بولد" أحد أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم USL، بعد أن رفض الجثو على ركبته.

ونقلت صحيفة "سبورت إكسبرس" الروسية عن ساراموتين قوله إنه بعد حادث مقتل جورج فلويد أسمر البشرة على يد شرطي أبيض البشرة في الولايات المتحدة في الـ25 من مايو الماضي، طُلب من جميع اللاعبين في الدوري الركوع لدعم حركة "Black Lives Matter" "حياة السود مهمة" قبل انطلاق المباريات.

وأضاف ساراموتين أنه لم يقم "بالركوع" لأنه ليس مقتنعا بالأمر ولا يرى سببا للقيام بذلك، مما كلفه الإيقاف والغياب عن المباريات.

Русский игрок в США не встал на колено и был отстранен от матчей.



Валерий Сарамутин из «Остин Боулд» рассказал нам эту громкую историю от первого лица 🔥https://t.co/5friZtMNsDpic.twitter.com/IAQUpTdbin — Спорт-Экспресс (@sportexpress) November 22, 2020

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واشتهرت عملية الركوع بوضع ركبة واحدة على الأرض، من خلال ظهير كرة القدم الأمريكية السابق كولين كايبرنيك، الذي بدأ الركوع قبل عزف النشيد الوطني في العام 2016، للاحتجاج على وحشية الشرطة ضد السود والأقليات الأخرى.

المصدر: sport-express.ru