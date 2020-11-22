شاهد.. نزالات "مجنونة" في عروض غريبة للفنون القتالية المختلطة

تميز حدث Fight Circus بالفنون القتالية المختلطة، الذي أقيم في تايلاند، بنزالات غير عادية، جمعت ثلاثة أوزان خفيفة ضد وزن ثقيل واحد، بالإضافة إلى نزال جمع أربعة ضد أربعة دفعة واحدة.

ودخل المقاتل بالوزن الثقيل الذي حمل اسما مستعارا "محمد علي" حلبة النزال في بانكوك لمواجهة مقاتلين تايلانديين خفيفي الوزن، وخسر المواجهة تحت وطأة لكماتهما المتتالية.

فيما واجه مقاتل آخر بفئة الوزن الثقيل حمل اسم "باندا بانكس"، بمفرده ثلاثة منافسين بالكاد كان وزن كل منهم أقل من 70 كغ، وخسر الباندا بالضربة القاضية.

كما تضمن العرض نزالا استثنائيا غير متكافئ بين أعضاء فرقتين من فرق البوب ​​روك، فكان هناك نزال جمع أربعة ضد أربعة على حلبة القتال بعض النظر عن جنس أو وزن المقاتل.

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المصدر: m.sport-express.ru