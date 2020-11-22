شاهد.. حارس مرمى في الدوري الألماني يسجل "هدفا مضحكا"

فاجأ الفنلندي لوكاس هراديكي حارس باير ليفركوزن الألماني الجميع بعدما ارتكب خطأ غريبا في منطقة الجزاء الخاصة بفريقه في المباراة التي فاز فيها بصعوبة على منافسه أرمينيا بيليفيلد 2-1.

وشهدت الجولة الثامنة من البوندسليغا موقفا غريبا من الحارس الفنلندي أثناء تقدم فريقه بهدف عند الدقيقة 47 عندما أعاد الظهير الأيسر الكرة إلى حارسه لتشتيتها بعيدا عن منطقة الجزاء.

إلا أن هراديكي ارتبك عند مشاهدة مهاجم بيليفيلد يقترب منه، ليسدد الكرة بطريقة خاطئة نحو شباكه، مانحا هدفا "كوميديا" للمنافس.

Arminia Bielefeld's equaliser against Bayer Leverkusen pic.twitter.com/BKk7Y8pTQu — Andrew Cesare (@AndrewCesare) November 21, 2020

Hradecky lol pic.twitter.com/8WqLrAotuc — A R T U R 🖤💛 (@blackyellowL0ve) November 21, 2020

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وأثار الهدف سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي التي تناقلت الفيديو لتنهال التعليقات المستهجنة لتصرف الحارس.

وكاد الخطأ الفادح للحارس هراديكي يعطي أرمينيا بيليفيلد نقطة ثمينة، لكن نجم باير ليفركوزن، المدافع السويدي لودفيغ أوغوستينسون، أنقذ الموقف وخطف هدف الفوز الثمين في الدقيقة 88 من عمر الشوط الثاني.

وكسب باير ليفركوزن ثلاث نقاط ثمينة دفعته نحو وصافة الترتيب بـ18 نقطة خلف بايرن ميونيخ المتصدر بـ19 نقطة.

المصدر: RT